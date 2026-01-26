В Госдуме предложили обязать банки применять ИИ для разблокировки счетов
Инициатива фракции «Новые люди» направлена главе ЦБ и касается проверки законности операций
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили законодательно обязать банки использовать искусственный интеллект для проверки законности банковских операций и последующей разблокировки счетов, сообщает РИА «Новости».
Обращение с соответствующим предложением направлено председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной.
В тексте обращения говорится о необходимости внедрения ИИ в процессы проверки документов, подтверждающих легальность операций, с целью оперативной разблокировки счетов добросовестных клиентов.
Авторы инициативы считают, что использование автоматизированных алгоритмов машинного обучения позволит быстрее анализировать предоставляемые клиентами материалы, включая платежные поручения, договоры, счета, пояснительные записки и иные документы, подтверждающие законность операций.
Парламентарии отмечают, что такие меры помогут соблюсти баланс между противодействием мошенничеству и защитой законопослушных клиентов. По их мнению, банки сохранят возможность блокировать подозрительные операции, однако при предоставлении доказательств их легальности разблокировка будет происходить практически мгновенно.
