200 талантливых школьников Татарстана получат по 69 тысяч рублей

Кабмин РТ утвердил новую программу поддержки учащихся, проявляющих успехи в естественно-научных дисциплинах

Кабмин Татарстана утвердил новую программу поддержки учащихся, проявляющих успехи в естественно-научных дисциплинах. Проект получил название «Физико-химический прорыв» и подразумевает гранты.



Всего планируется наградить 200 учащихся: 50 учеников 5—6 классов, 30 семиклассников и 120 школьников 8—11 классов.

Для получения вознаграждения школьники должны соответствовать нескольким критериям: иметь хорошую успеваемость, заниматься в профильных кружках не менее полугода, иметь достижения в предметных олимпиадах и конкурсах, а также проявлять заинтересованность в дальнейшем изучении наук.

Важно отметить, что победители Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад не смогут участвовать в программе. Также нельзя получить вознаграждение одновременно по программам «Физико-химический прорыв» и «Физико-математический прорыв».

Участники программы, соответствующие установленным требованиям, получат денежное вознаграждение в размере 69 тысяч рублей. Финансирование программы будет осуществляться из республиканского бюджета через Минобрнауки Татарстана.

