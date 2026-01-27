Новости общества

ГЖД перешла на усиленный режим работы в период снегопадов

13:37, 27.01.2026

Для борьбы со снегом задействовано 105 единиц специализированной техники

Фото: Максим Платонов

В связи с обильными снегопадами, охватившими центральную часть России и регионы Поволжья, Горьковская железная дорога значительно усилила работу по обеспечению безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для комфорта пассажиров проведено техническое обслуживание зданий, налажена работа систем отопления.

Для борьбы со снегом задействовано 105 единиц специализированной техники, включая снегоуборочные машины, плужные снегоочистители, пневмоочистительные машины и струги-снегоочистители. Подготовлено 1130 специальных площадок для вывоза собранного снега.

Напомним, что коммунальщики Казани также перешли на усиленный режим работы из-за надвигающейся метели.

