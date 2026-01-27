После вмешательства прокуратуры Татарстана выделено 835 млн рублей инвалидам

Средства направлены на обеспечение техническими средствами реабилитации в сфере социальной защиты

Фото: Динар Фатыхов

В сфере социальной защиты после вмешательства прокуратуры Татарстана дополнительно выделено 835 млн рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры Татарстана.

В интересах государства и муниципальных образований в 2025 году прокурорами предъявлено 184 исковых заявления на общую сумму 991 млн рублей. Отмечается, что одним из ключевых результатов стало изменение судебной практики, ранее допускавшей уход от ответственности при искусственном дроблении контрактов.

Кроме того, в 2025 году в сфере бюджетных правоотношений выявлялись нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, завышением стоимости работ и услуг, формальным освоением бюджетных ассигнований, а также нарушениями контрактной дисциплины при реализации национальных и инфраструктурных проектов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане расширили меры поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Ариана Ранцева