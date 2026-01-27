В 2025 году в Татарстане погашена зарплатная задолженность на 455 млн рублей

Долги выявлены в 38 организациях перед 1 034 работниками

Во взаимодействии с налоговыми органами в рамках межведомственных рабочих групп обеспечено поступление в бюджет более 15 млрд рублей. Также санкционировано свыше 500 арестов имущества должников на общую сумму 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Прокурорами уделялось внимание выявлению и пресечению схем уклонения от налогообложения, деятельности «технических» и «транзитных» организаций, незаконному формированию налоговых вычетов и обналичиванию денежных средств.

В 2025 году после вмешательства надзорного ведомства погашена задолженность по заработной плате на сумму 455 млн рублей. В целом за отчетный период выявлена задолженность в 38 организациях перед 1 034 работниками.

Отмечается, что применяется практика погашения задолженности по заработной плате с использованием цессионного механизма, при котором выплаты осуществляются инвесторами вместо работодателей.

