В 2025 году в Татарстане погашена зарплатная задолженность на 455 млн рублей
Долги выявлены в 38 организациях перед 1 034 работниками
Во взаимодействии с налоговыми органами в рамках межведомственных рабочих групп обеспечено поступление в бюджет более 15 млрд рублей. Также санкционировано свыше 500 арестов имущества должников на общую сумму 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Прокурорами уделялось внимание выявлению и пресечению схем уклонения от налогообложения, деятельности «технических» и «транзитных» организаций, незаконному формированию налоговых вычетов и обналичиванию денежных средств.
В 2025 году после вмешательства надзорного ведомства погашена задолженность по заработной плате на сумму 455 млн рублей. В целом за отчетный период выявлена задолженность в 38 организациях перед 1 034 работниками.
Отмечается, что применяется практика погашения задолженности по заработной плате с использованием цессионного механизма, при котором выплаты осуществляются инвесторами вместо работодателей.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане зафиксированы самые высокие зарплаты в Поволжье.
