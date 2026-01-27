Прокуратура Татарстана в 2025 году выявила более 66 тыс. нарушений

За год рассмотрено свыше 102 тыс. обращений и возбуждено 187 уголовных дел

В 2025 году органы прокуратуры Татарстана рассмотрели более 102 тыс. обращений. По итогам проверок было выявлено и пресечено свыше 66 тыс. нарушений закона. Такие данные были озвучены на заседании коллегии.

По актам прокурорского реагирования к административной ответственности привлечены более 3 тыс. лиц. По материалам проверок возбуждено 187 уголовных дел.

Также в 2025 году прокуратура республики инициировала изменение или отмену 365 нормативных правовых актов. Корректировке или отмене подверглись документы в сферах предоставления государственных услуг, бюджетного, градостроительного и земельного законодательства, защиты прав несовершеннолетних и субъектов предпринимательства, а также регулирования социальных гарантий.

Ариана Ранцева