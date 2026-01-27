Татарстанцы получили обратно 49 миллионов за ошибки в квитанциях ЖКХ

В каждом десятом случае были найдены нарушения в начислениях платы за услуги, а УК получили более 900 предупреждений

Фото: Артем Дергунов

За прошедший год в Жилинспекцию Татарстана поступило более 3 тысяч обращений от жителей по вопросам оплаты коммунальных услуг. Это на 223 обращения больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба инспекции.

Инспекторы провели почти 1700 проверок. В каждом десятом случае были найдены нарушения в начислениях платы за услуги. Управляющим компаниям выдали более 900 предупреждений.

За счет проверок жителям вернули почти 50 миллионов рублей. Большая часть суммы — 25,2 миллиона — за плохое качество услуг. Еще 20,2 миллиона вернули из-за ошибок в расчетах, а 3,8 миллиона — за услуги по содержанию общих помещений. Например, в Сармановском районе плата за содержание жилья выросла на 17,5%, а в поселке Джалиль — на 22,3%. Также обнаружили ошибки в расчетах за вывоз мусора.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По итогам проверок нарушения устранили в 21 районе. По 22 случаям материалы передали в прокуратуру Татарстана. Ранее стало известно, что власти планируют изменить порядок перерасчета платы за ЖКХ.

Наталья Жирнова