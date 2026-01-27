В Казани начали демонтаж новогодних украшений в парках

Праздничное оформление в общественных пространствах планируют полностью убрать в течение двух недель

Фото: Динар Фатыхов

В Казани начались работы по демонтажу новогоднего оформления в парках и скверах. Полностью убрать праздничные конструкции в общественных пространствах планируется в течение двух недель. Об этом сообщает мэрия Казани.

Исключением станет парк «Черное озеро», где новогодние декорации сохранятся до окончания сезона работы катка.

К настоящему времени елки и элементы праздничного оформления уже демонтированы в парке по улице Мира в Дербышках, на бульваре «Ак Чәчәкләр», бульваре по улице Фучика, в парке «Континент», парке у жилого комплекса «Салават Купере», парке имени Урицкого и в Лядском саду.

В Дирекции парков и скверов сообщили, что работы продолжатся и на других площадках. На текущей неделе запланирован демонтаж новогодних елок в парке «Крылья Советов» и на бульваре по улице Серова.

Ранее «Реальное время» писало, что зимнюю программу в парках и скверах Казани посетили более 560 тыс. человек.

Ариана Ранцева