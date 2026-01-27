На казанском «Энергопроме» пройдет заседание комиссии Госсовета по энергетике

Участники обсудят итоги работы за 2025 год и стратегические подходы к повышению энергоэффективности экономики

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках Казанского международного форума «Энергопром» запланировано заседание комиссии Государственного совета РФ по энергетике. Об этом сообщил руководитель комиссии, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на заседании, прошедшем в Москве, пишет Минпромторг Татарстана в своем телеграм-канале.

В мероприятии в формате видео-конференц-связи принял участие заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

В ходе заседания участники подвели итоги работы комиссии за 2025 год и утвердили план деятельности на 2026 год. Основное внимание было уделено стратегическим подходам к повышению энергетической эффективности национальной экономики.

Айсен Николаев отметил, что государственной программой предусмотрено снижение энергоемкости валового внутреннего продукта на 35% к 2035 году по сравнению с уровнем 2019 года. В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года также обозначены задачи по сокращению удельного расхода топлива при выработке электроэнергии и снижению потерь в электрических сетях.

Ариана Ранцева