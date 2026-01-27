Казанские ученые создали новый метод диагностики опасных инфекций

Фото: Динар Фатыхов

Ученые из Казани и Санкт-Петербурга разработали инновационный способ выявления опасных микробных сообществ. Исследование провели специалисты Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ», сообщает ТАСС.

Новая технология позволяет определять состав бактериальных сообществ без хирургического вмешательства. Метод основан на гиперспектральном анализе, который создает своеобразный «оптический отпечаток» микроорганизмов.

Биопленки представляют собой особые структуры, где микробы защищены специальным матриксом. Они часто становятся причиной хронических инфекций и могут быть устойчивы к антибиотикам. Особенно сложно лечить случаи, когда в биопленке присутствуют разные виды бактерий.

Главное преимущество нового метода заключается в том, что он позволяет быстро и точно определить состав микробного сообщества. Это особенно важно для правильного подбора лечения. Технология не требует выращивания микроорганизмов в лаборатории — она анализирует отраженный свет и создает уникальный «оптический паспорт» образца.

Наталья Жирнова