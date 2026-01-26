Кабмин поддержал расширение медобследования для трудовых мигрантов
Правительство подготовит подзаконные акты и обновит перечень инфекционных заболеваний
Правительство РФ планирует расширить перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные медицинские исследования для трудовых мигрантов, пишет ТАСС.
Соответствующее предложение фракции «Единая Россия» было поддержано премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства на встрече с депутатами, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По ее словам, стороны договорились о подготовке подзаконных нормативных актов, которые предусматривают расширение перечня инфекционных заболеваний для обязательного обследования иностранных граждан, планирующих осуществлять трудовую деятельность в России.
Ранее «Реальное время» писало, что сроки медосмотров для мигрантов сократят до 30 дней.
