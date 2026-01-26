Кабмин поддержал расширение медобследования для трудовых мигрантов

Правительство подготовит подзаконные акты и обновит перечень инфекционных заболеваний

Фото: Максим Платонов

Правительство РФ планирует расширить перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные медицинские исследования для трудовых мигрантов, пишет ТАСС.

Соответствующее предложение фракции «Единая Россия» было поддержано премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства на встрече с депутатами, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, стороны договорились о подготовке подзаконных нормативных актов, которые предусматривают расширение перечня инфекционных заболеваний для обязательного обследования иностранных граждан, планирующих осуществлять трудовую деятельность в России.

Ранее «Реальное время» писало, что сроки медосмотров для мигрантов сократят до 30 дней.

Ариана Ранцева