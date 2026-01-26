Интерес студентов к подработке в Татарстане вырос на 50%

Исследование показало рост активности молодежи 18–24 лет на рынке подработки и услуг

Фото: Максим Платонов

Молодые люди все чаще стремятся к финансовой самостоятельности во время учебы и активнее используют цифровые платформы для поиска дополнительного заработка. Об этом свидетельствует исследование сервисов «Авито Подработка» и «Авито Услуги» предоставленные «Реальному времени».

Согласно исследованию, в начале 2026 года молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет не только ищут подработку, но и все чаще размещают объявления, предлагая услуги как специалисты. В целом по России зафиксирован рост числа таких объявлений, особенно в сфере спортивного тренерства.

В Татарстане с 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года интерес к предложениям о подработке среди молодежи 18—24 лет вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом ранее. Также увеличилось количество вакансий для студентов. Наиболее заметный рост предложений в регионе отмечен в сфере искусства и культуры (+149%), среди строителей и ремонтников (+135%), а также специалистов кухни и пищевого производства (+71%).

По данным сервиса, рост числа объявлений от молодых специалистов в Татарстане также зафиксирован в следующих категориях: специалисты сферы искусства и культуры (+139%), обслуживающий персонал в общепите (+131%), строители и ремонтники (+120%), специалисты по документообороту (+84%), специалисты кухни и пищевого производства (+53%).

Средние ожидания студентов по уровню вознаграждения в Татарстане выросли на 12% и составили около 37 852 рублей в месяц при частичной занятости. При этом в исследовании отмечается, что фактический доход зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя.

Кроме того, по России за последний год увеличилось число объявлений от специалистов 18—24 лет в различных сферах услуг. По данным «Авито Услуг», с 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года количество объявлений от спортивных тренеров выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом двух прошлых лет. Наибольшая динамика зафиксирована у тренеров по хоккею (+57%), единоборствам (+56%), футболу (+52%), легкой атлетике (+40%) и акробатике (+31%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост активности отмечен и в сфере образования. По России количество объявлений от репетиторов итальянского языка увеличилось на 46%, китайского — на 30%, испанского — на 29%, корейского — на 18%, арабского — на 17%. Число объявлений о дополнительных занятиях по школьным и вузовским предметам выросло на 5%, при этом предложения по помощи в изучении анатомии увеличились на 41%, физики — на 17%, биохимии — на 15%.

Также высокую активность проявляли молодые специалисты в сфере онлайн-маркетинга. По России количество предложений по продвижению бизнеса в социальных сетях выросло на 22%, а число объявлений о создании контекстной рекламы увеличилось на 7% за год.

Ариана Ранцева