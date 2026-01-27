Новости общества

Президент Сирии посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным

09:43, 27.01.2026

Параллельно с новостью о визите стало известно о начале вывода российских военных сил с аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа запланировал визит в Москву. Как сообщает телеканал Syria TV, встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в среду.

Предыдущий визит сирийского лидера в российскую столицу состоялся в середине октября 2025 года.

Параллельно с новостью о визите стало известно о начале вывода российских военных сил с аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии. По данным агентства Reuters, ссылающегося на сирийские источники, процесс осуществляется поэтапно. Часть подразделений перемещается на авиабазу Хмеймим в западной части страны вместе с военной техникой и тяжелым вооружением, другие формирования возвращаются в Россию. При этом источники отмечают, что российские флаги продолжают развеваться над аэродромом.

Наталья Жирнова

