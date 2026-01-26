Аэропорт Казани предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов

Сбой в системе регистрации пассажиров может повлиять на график отправления некоторых рейсов

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани сообщил пассажирам о возможных изменениях в расписании рейсов из-за сбоя в системе бронирования.

Сейчас одна из систем регистрации пассажиров и багажа работает в ограниченном режиме. Причины сбоя не связаны с IT-оборудованием самого аэропорта. Поставщик услуг уже принимает меры для восстановления работы системы.

Сотрудники аэропорта и авиакомпаний используют альтернативную систему регистрации, чтобы отправлять рейсы по расписанию. Несмотря на это, пассажирам рекомендуется учитывать возможные корректировки графика движения рейсов.

Ранее «Реальное время» писало, что сбой в системе Leonardo нарушил работу авиакомпаний.

Ариана Ранцева