В Москве и Душанбе задерживаются самолеты в Казань на несколько часов

Задержка из столицы России может быть связана с неблагоприятными погодными условиями для полета — сильной метелью

В международном аэропорту Казани произошли существенные задержки прибывающих рейсов. Самолет из Москвы задерживается на два часа, а рейс из Душанбе — на пять часа.

Причиной задержки из столицы России могла стать неблагоприятные погодные условия для полета — в настоящее время наблюдаются сильные снегопады. Рейс из Шереметьево прибудет в 11:10 вместо 9:20 по мск. Также задерживают рейс из Шереметьево, который прилетит место 12:20 в 15:0 по мск.

Из столицы Таджикистана самолет приземлится в Татарстане только в 15:10 вместо 10:15 по мск. Все данные находятся на сайте онлайн-табло казанского аэропорта.

Напомним, накануне произошел сбой в системе Leonardo, который нарушил работу авиакомпаний в России. Позднее аэропорт Казани сообщил пассажирам о возможных изменениях в расписании рейсов из-за сбоя в системе бронирования, но к вечеру все пришло в норму.

Наталья Жирнова