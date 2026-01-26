Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена
Система бронирования снова функционирует после предыдущих ограничений
Система бронирования Leonardo восстановила работоспособность. Об этом RT сообщили в «Ростехе».
Ранее работа системы была ограничена, что могло влиять на процессы бронирования и регистрации. Аэропорт Казани предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов.
