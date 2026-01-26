Новости общества

Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена

17:46, 26.01.2026

Система бронирования снова функционирует после предыдущих ограничений

Фото: Мария Зверева

Система бронирования Leonardo восстановила работоспособность. Об этом RT сообщили в «Ростехе».

Ранее работа системы была ограничена, что могло влиять на процессы бронирования и регистрации. Аэропорт Казани предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ариана Ранцева

