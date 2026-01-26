На дорогах Татарстана за неделю выявили более 4 тысяч нарушений
С 19 по 25 января зафиксированы ДТП с 7 погибшими и 36 пострадавшими
В Татарстане за неделю зарегистрировано 30 ДТП и тысячи нарушений ПДД. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
С 19 по 25 января 2026 года на дорогах Татарстана пресечены следующие правонарушения: управление транспортным средством в состоянии опьянения — 142 случая, выезд на полосу встречного движения — 449, игнорирование ремней безопасности — 2157, нарушение правил перевозки детей — 201, непредоставление преимущества пешеходам — 426.
В этот же период на дорогах республики произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7 человек, а 36 получили ранения.
Ранее «Реальное время» писало, что на программу предотвращения ДТП в Набережных Челнах выделят 1,5 млрд рублей.
