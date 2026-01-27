Татарстанский Роспотребнадзор отстоял права потребителей на 100 млн рублей в 2025 году

Главным результатом работы отмечается успешное рассмотрение коллективного иска против образовательной организации ООО «Эдекс»

Фото: Артем Дергунов

Управление по защите прав потребителей подвело итоги работы за 2025 год. За этот период было выдано 1 466 заключений по делам потребителей, из которых рассмотрено 1 206 дел.

В пользу потребителей было присуждено более 99,7 млн рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 4,8 млн рублей.

Значительное количество заключений касалось финансовой сферы, бытовых услуг, ЖКХ, образовательных и медицинских услуг, долевого строительства, а также сферы торговли, включая дистанционную продажу товаров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также 140 исков от управления в защиту конкретных потребителей и 64 иска в защиту неопределенного круга лиц, из которых удовлетворено 161 заявление на общую сумму 11,8 млн рублей.

Главным результатом работы отмечается успешное рассмотрение коллективного иска против образовательной организации ООО «Эдекс». Суд удовлетворил требования Управления в защиту 26 потребителей, взыскав в их пользу 5,137 млн рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 469 тысяч рублей.

Наталья Жирнова