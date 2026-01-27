Новости общества

Валерий Герасимов: ВС России освободили Купянск-Узловой

10:05, 27.01.2026

Начальник генштаба доложил о взятии под контроль более 500 кв. метров территорий с начала года

Фото: Динар Фатыхов

На недавнем совещании начальник генштаба ВС России доложил о том, что был освобожден Купянск-Узловой.

— Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе, — сказал Герасимов.

Помимо этого начальник Генштаба сообщил о взятии под контроль более 500 квадратных метров территорий с начала года: ВС России за январь освободили 17 населенных пунктов.

Наталья Жирнова

