Валерий Герасимов: ВС России освободили Купянск-Узловой
Начальник генштаба доложил о взятии под контроль более 500 кв. метров территорий с начала года
На недавнем совещании начальник генштаба ВС России доложил о том, что был освобожден Купянск-Узловой.
— Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе, — сказал Герасимов.
Помимо этого начальник Генштаба сообщил о взятии под контроль более 500 квадратных метров территорий с начала года: ВС России за январь освободили 17 населенных пунктов.
