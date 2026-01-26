Большинство соискателей Татарстана планируют смену работы в 2026 году

61% респондентов хотят новое место работы, 38% рассматривают переход в другую профессию

В 2026 году 61% соискателей Татарстана планируют сменить работу. Еще 14% ориентированы на сохранение текущего места, а 25% пока не определились, показали результаты опроса hh.ru, предоставленные «Реальному времени».

Для многих смена работы сопровождается и переходом в другую профессию: 38% точно планируют сменить сферу деятельности, 34% скорее рассматривают такой вариант. При этом 11% не планируют менять направление, 11% уверены, что останутся в текущей сфере, а 7% еще не приняли решение.

Чаще всего к смене профессии готовы специалисты из закупок, рабочего и административного персонала — по 45% в каждой группе. Высокая готовность к профессиональным переменам отмечена также среди сотрудников автомобильного бизнеса (44%), продаж и клиентского сервиса (43%), туризма и гостинично-ресторанной отрасли (42%). Наоборот, специалисты в маркетинге, рекламе и PR (20%), ИТ (18%) и HR (16%) чаще планируют оставаться в текущей сфере.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Наиболее популярные направления развития — производство и сервисное обслуживание (18%), рабочие профессии и собственный бизнес или самозанятость (по 10%), административные роли и финансы с бухгалтерией (по 8%). По 5% респондентов рассматривают управление, ИТ, продажи и клиентский сервис, транспорт и логистику, автомобильный бизнес, науку и образование, а также юриспруденцию.

«Для успешного перехода в новую сферу особенно важны актуальные навыки, подтвержденная квалификация и готовность к обучению. В 2026 году в выигрыше будут те, кто инвестирует в профессиональное развитие», — отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Ариана Ранцева