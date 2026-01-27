Сегодня в Татарстане местами ожидается метель и до -24 градусов
Сохраняется аномально холодная погода
Сегодня в Татарстане ожидается аномально холодная погода. Будет облачно, днем местами небольшой снег, метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. К утру температура составит от -14 до -19 градусов, на востоке до -24 градусов. Днем ожидается от -9 до -14 градусов, на востоке местами до -18 градусов. На дорогах гололедица.
