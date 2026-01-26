Трамп предложил уголовно наказывать фальсификации опросов

Президент США заявил, что СМИ публиковали недостоверные данные, влияя на выборы 2020 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что фальсификации и манипуляции с результатами опросов общественного мнения должны рассматриваться как уголовно наказуемые преступления, пишет ТАСС.

В публикации на платформе Truth Social он отметил, что, по его мнению, газета The New York Times и телеканалы ABC, NBC, CBS и CNN публиковали недостоверные результаты опросов с целью повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

«Разве не печально то, что произошло с американской журналистикой, но я сделаю все возможное, чтобы не дать этой афере с опросами продолжаться», — добавил Трамп.

Ранее «Реальное время» писало, что США хотят переписать соглашение о военном присутствии в Гренландии.

Ариана Ранцева