Соискатели 45–64 лет стали самыми активными на рынке труда Татарстана

В 2025 году число их резюме выросло на 89%, а средние зарплатные ожидания составили 77 763 рубля в месяц

В 2025 году на рынке труда Татарстана наибольшую активность продемонстрировали соискатели в возрасте 45—64 лет. Количество резюме этой возрастной группы на платформе выросло на 89%, по сравнению с предыдущим годом. Средние зарплатные ожидания кандидатов составили 77 763 рубля в месяц. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работы» предоставленные «Реальному времени».

Расчет средних зарплатных ожиданий был выполнен на основе данных, указанных соискателями в резюме. При этом фактические ожидания могут отличаться в зависимости от опыта работы, региона проживания и формата занятости. Кандидаты рассматривают как полную, так и частичную занятость, сменный график и гибкий режим работы.

Второе место по активности заняли соискатели в возрасте 35–44 лет. За год число опубликованных ими резюме увеличилось на 88%, а средние зарплатные ожидания составили 75 994 рубля в месяц. В тройку самых активных групп также вошли россияне 25—34 лет: количество их резюме выросло на 65% год к году, при среднем уровне зарплатных ожиданий 71 540 рублей в месяц.

При этом по общему количеству размещенных резюме лидирует возрастная группа 18—24 года — на нее приходится 30% всех резюме на платформе. Это связано с тем, что молодые соискатели чаще ищут работу с неполной занятостью, совмещая ее с учебой, а также чаще меняют направления и обновляют резюме.

Ранее «Реальное время» писало, что большинство соискателей Татарстана планируют смену работы в 2026 году.

Ариана Ранцева