В Татарстане утвердили показатели развития здравоохранения до 2028 года

Мониторинг смертности, младенческой смертности и обеспеченности врачами — ключевые показатели здравоохранения республики на ближайшие годы

Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана приняло документ, устанавливающий ключевые индикаторы развития здравоохранения региона на 2026—2028 годы. Особое внимание в документе уделяется регулярному мониторингу важнейших показателей здоровья населения.

Согласно документу, под постоянный контроль поставлены несколько основных показателей. Один из главных — ожидаемая продолжительность жизни при рождении, для которой установлены целевые значения на ближайшие годы.

Ежеквартально будет отслеживаться показатель смертности населения. По итогам 2024 года он составил 11,3 умерших на тысячу человек населения. К 2026 году планируется изменение показателя до 12,0, а к 2027—2028 годам — до 11,9.

Не менее важным показателем является младенческая смертность, которая также будет находиться под постоянным контролем. На период 2026—2028 годов установлен целевой показатель в 3,3 случая на тысячу новорожденных.

Отдельно отмечено улучшение кадрового обеспечения медицинской сферы. Если в 2025 году обеспеченность врачами составляла 35,3 специалиста на десять тысяч населения, то к 2028 году планируется довести этот показатель до 36,0 врачей на десять тысяч населения.

За реализацию программы и контроль установленных показателей отвечает Министерство здравоохранения Республики Татарстан в рамках направления «Социально-экономическое программирование» и управления здравоохранением. Документ предусматривает регулярный мониторинг всех установленных индикаторов.

Дмитрий Зайцев