Зеленский назвал дату следующего раунда переговоров

По его словам, делегации России, Украины и США могут встретиться 1 февраля

Следующий раунд переговоров делегаций России, Украины и США запланирован на 1 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале. По его словам, встречу «было бы лучше» провести раньше, пишет «Ъ».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры состоятся на следующей неделе, не уточняя конкретную дату. Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника писало, что делегации могут встретиться 1 февраля в Абу-Даби.

Первый раунд переговоров прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. По его итогам в Кремле заявили, что рассчитывать на высокую результативность этих контактов было бы ошибочно, поскольку впереди еще много работы.

Ариана Ранцева