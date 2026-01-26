В 2025 году в ЦГКО Татарстана поступило 457 обращений граждан

Все обращения по кадастровой оценке земель и объектов капитального строительства рассмотрены в срок

В 2025 году в Центр государственной кадастровой оценки Татарстана поступило 457 обращений граждан по результатам кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства, проведенной в 2022—2023 годах. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки.

На дооценку в 2025 году поступило 2 781 166 объектов недвижимости, включая 1 361 390 земельных участков, 491 719 зданий, 851 618 помещений, 22 347 машино-мест, 51 266 сооружений и 2 826 объектов незавершенного строительства.

Учреждение также рассматривало 728 отчетов по рыночной оценке недвижимости: 22 отчета — для комиссии Минземимущества, 371 — в суд, 335 — судебная экспертиза. Для точности расчетов кадастровой стоимости было собрано и проанализировано 30 000 актуальных рыночных предложений.

Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов подчеркнул, что ЦГКО продолжает совершенствовать методы оценки для обеспечения объективности, законности и технологичности процессов.

