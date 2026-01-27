Коммунальщики Казани перешли на усиленный режим работы из-за надвигающейся метели

Для оперативного реагирования на погодные условия планируется задействовать 325 единиц спецтехники и 552 дорожных рабочих

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни жителей Казани ожидает неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют метель, сильный ветер и образование гололедицы на дорогах.

В связи с надвигающейся непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы. Для оперативного реагирования на погодные условия днем планируется задействовать 325 единиц спецтехники и 552 дорожных рабочих.

Основной объем работ будет выполняться в ночное время — это позволит минимизировать помехи для движения транспорта. Специалисты коммунальных служб займутся уборкой снега и обработкой дорожного покрытия противогололедными материалами.

— Погодная обстановка будет сложной и потребует времени для полной ликвидации последствий, — сказано в официальном сообщении мэрии.



Наталья Жирнова