Коммунальщики Казани перешли на усиленный режим работы из-за надвигающейся метели
Для оперативного реагирования на погодные условия планируется задействовать 325 единиц спецтехники и 552 дорожных рабочих
В ближайшие дни жителей Казани ожидает неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют метель, сильный ветер и образование гололедицы на дорогах.
В связи с надвигающейся непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы. Для оперативного реагирования на погодные условия днем планируется задействовать 325 единиц спецтехники и 552 дорожных рабочих.
Основной объем работ будет выполняться в ночное время — это позволит минимизировать помехи для движения транспорта. Специалисты коммунальных служб займутся уборкой снега и обработкой дорожного покрытия противогололедными материалами.
— Погодная обстановка будет сложной и потребует времени для полной ликвидации последствий, — сказано в официальном сообщении мэрии.
