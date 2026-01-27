Роспотребнадзор Татарстана заявил о снижении заболеваемости респираторными инфекциями
На четвертой неделе 2026 года медики зарегистрировали 11 276 случаев ОРВИ и гриппа, что на 11,6% меньше показателей предыдущей недели
В Татарстане отмечается стабилизация ситуации с заболеваемостью респираторными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
На четвертой неделе 2026 года зарегистрировано 11 276 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель оказался на 11,6% ниже уровня предыдущей недели и на 39% ниже эпидемического порога.
В структуре заболеваемости гриппом доля положительных случаев составляет 51%, что соответствует 236 зарегистрированным случаям. Преобладающим остается вирус гриппа типа А.
Отдельно отмечается положительная динамика по COVID-19 — заболеваемость снизилась на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
