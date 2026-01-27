Стали известны даты «Лыжни России — 2026» в Татарстане, на которую потратят 2,5 млн рублей
Организацию мероприятия возглавит Минспорт РТ
14 февраля в Татарстане пройдет XLIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2026». Мероприятие организовано по распоряжению Кабмина региона.
Главная задача соревнований — развитие физкультурно-оздоровительного движения и привлечение жителей к активному образу жизни. Параллельно с общероссийскими состязаниями пройдут республиканские соревнования «Лыжня Татарстана — 2026». Организацию мероприятия возглавит Минспорт РТ.
Согласно данным документов с сайта госзакупок, на всероссийскую массовую гонку, которую будут проводить в Татарстане, направят 2,5 млн рублей, в которые входят как организация самих трасс, так и выступления артистов и медали.
«Лыжня России» теперь — одна из спортивных гордостей Татарстана. Подробнее о причинах этого — в материале «Реального времени» о прошлогоднем массовом лыжном заезде.
