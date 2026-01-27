Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

В ночь на 27 января на 86-м году жизни ушел из жизни известный российский тренер Борис Игнатьев, сообщает RT.

В декабре 2024 года у тренера было диагностировано онкологическое заболевание — новообразование в желудке.

Борис Игнатьев начал свою карьеру как футболист, являясь воспитанником московского «Спартака». В течение игровой карьеры он выступал за несколько команд: ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», «Метеор» из Жуковского и уфимский «Строитель». Тренерская деятельность Игнатьева началась в 1973 году.

В 1996 году Игнатьев занял пост главного тренера национальной сборной России, сменив на этом посту Олега Романцева. Однако под его руководством команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 1998 года. Последние годы карьеры Игнатьев провел в московском «Торпедо», где с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента клуба.

Наталья Жирнова