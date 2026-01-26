«Рубин» переиграл македонскую «Стругу» на сборе в Турции
Казанцы одержали вторую победу подряд под руководством Франка Артиги
«Рубин» обыграл македонскую «Стругу» со счетом 2:0 в контрольном матче в рамках первого зимнего сбора в Турции. Казанская команда одержала вторую подряд победу под руководством испанца Франка Артиги.
На 69-й минуте после прострела Даниила Кузнецова защитник «Струги» срезал мяч в свои ворота, на 73-й минуте Энри Мукба забил дальним ударом.
«Рубин» завершил первый зимний тренировочный сбор в Турции. В турецкий Белек команда вернется 30 января для продолжения подготовки к возобновлению сезона.
На первом сборе в Турции «Рубин» провел две игры, одержав две победы — над сербским ИМТ (3:1) и македонской «Стругой» (2:0).
«Рубин» — «Струга» — 2:0 (0:0, 2:0)
Голы:
1:0 — 69, Диако (автогол);
2:0 — 73, Мукба.
