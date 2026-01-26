Татарстан утвердил программу модернизации транспортной сети региона на 2026–2028 годы
Программа включает комплекс мер по модернизации дорожной сети, развитию объектов дорожного сервиса и совершенствованию системы общественного транспорта
Правительство Татарстана приняло комплексный документ, определяющий стратегию развития транспортной инфраструктуры региона на ближайшие три года. Реализация программы возложена на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Документ устанавливает конкретные целевые показатели развития дорожной сети и транспортного комплекса региона. Особое внимание уделяется повышению качества автомобильных дорог и развитию общественного транспорта.
В рамках программы планируется поэтапное улучшение состояния дорожной инфраструктуры, обновление транспортного парка и повышение безопасности дорожного движения. Ответственным исполнителем мероприятий выступает профильное ведомство республики — Миндортранс Татарстана.
Ранее «Реальное время» писало, что министр транспорта Андрей Никитин сообщил: если сейчас по российским дорогам курсирует более 90 беспилотных грузовиков, то уже в 2026 году их количество вырастет до 111 машин. А всего через два года, к 2028-му, парк автономных большегрузов превысит 300 единиц.
