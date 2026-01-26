Продажи детских товаров в России в 2025 году снизились на 8%

Сильнее всего падение затронуло сегменты одежды и обуви

Фото: Динар Фатыхов

Продажи товаров для детей по итогам 2025 года снизились на 8% в годовом выражении. Такие данные предоставили аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», пишет New Retail.

По оценке аналитиков, сокращение затронуло большую часть товарных категорий детского сегмента. Наиболее заметное снижение пришлось на одежду и обувь для детей.

В то же время, по данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), совокупный оборот рынка детских товаров (без учета сегмента детского питания) по итогам 2025 года в денежном выражении вырастет на 15% год к году и достигнет 2,1 трлн рублей.

В ассоциации уточняют, что снижение продаж отдельных товаров связано прежде всего с динамикой в сегменте одежды и обуви, который занимает значительную долю рынка. На детскую одежду приходится около 26% совокупной выручки рынка детских товаров, еще порядка 10% — на обувь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во второй половине 2025 года продажи детской одежды и обуви снижались двузначными темпами, отмечают в «Платформе ОФД». Эксперты связывают эту тенденцию с падением рождаемости, а также с изменением потребительского поведения. По их оценке, покупатели все чаще переходят к сберегательной модели потребления и выбирают альтернативные каналы приобретения товаров.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в 2025 году выделили 38,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Ариана Ранцева