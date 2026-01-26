«Автодор» опроверг информацию о повышении тарифов

Пока что компания не планирует индексировать цены на проезд по платным федеральным трассам

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Автодор» опровергла информацию о повышении тарифов на проезд по своим дорогам. Ранее в СМИ обнародовались новые суммы для платных федеральных трасс.

— В этом году госкомпания «Автодор» еще не индексировала тарифы на проезд по платным федеральным трассам, — заявляется в официальном сообщении компании.

Напомним, что по участку Москва — Казань на М-12 в сутки проезжают 10 тысяч машин. В августе прошлого года показатель достигал почти 47 тысяч проездов за день.

Наталья Жирнова