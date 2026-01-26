По участку Москва — Казань на М-12 в сутки проезжают 10 тысяч машин

В августе прошлого года показатель достигал почти 47 тысяч проездов за день

Поездка на легковом автомобиле от Казани до Екатеринбурга, благодаря новому участку М-12 Дюртюли — Ачит, занимает на 6 часов меньше, а для грузового транспорта экономия времени составляет более 4 часов.

Как сообщил «Автодор», в среднем по новому участку проезжает 6,5 тысячи автомобилей ежедневно, причем значительную часть составляют грузовые машины.

Известно, что транспортный поток на участке М-12 между Москвой и Казанью показал рост на 11%, достигнув 10,9 тысячи проездов в сутки. Особенно интенсивным движение становится в пиковые периоды: в августе показатель достигал почти 47 тысяч проездов в сутки на участках в Московской области.

Напомним, что за 2025 год «Автодор» увеличил доходы от сбора платы почти на 25%.

Наталья Жирнова