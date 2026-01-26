В Татарстане предложили создать «Карту молодой семьи» — аналог «Пушкинской карты»

С этой инициативой выступил министр молодежи РТ Азат Кадыров

Фото: Михаил Захаров

Минмол РТ выступил с инициативой по поддержке молодых семей. Глава министерства Азат Кадыров на итоговой коллегии предложил внедрить специальную программу по аналогии с «Пушкинской картой».

Новая социальная инициатива предусматривает создание «Карты молодой семьи», которая позволит оказывать адресную поддержку молодым семьям. Кроме того, планируется внедрить систему проактивного информирования через цифровые сервисы о доступных мерах поддержки при различных жизненных ситуациях.

Ранее в Татарстане на переоформление Пушкинской карты подали 160 тысяч заявлений. Это связано со сменой оператора федеральной программы. Особенно активно процесс идет в Менделеевском, Мензелинском и Новошешминском районах.

Наталья Жирнова