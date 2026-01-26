FLAMAX готовится к конкурсу профмастерства

23 января генеральный директор Фиргат Зиганшин посетил производственную площадку FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

В рамках рабочего визита руководитель оценил ход подготовки сотрудников к ежегодному конкурсу профессионального мастерства (0+), который пройдет в начале февраля в Елабуге, и утвердил состав команды для участия в соревнованиях.

По словам Фиргата Зиганшина, для FLAMAX «Алабуга Skills» — это значимое и уже традиционное мероприятие.

«Мы принимаем участие в соревнованиях второй год подряд, и нас привлекает сама идея: дать возможность показать себя и свои достижения представителям рабочих профессий, — отметил генеральный директор FLAMAX. — Конкурсы профмастерства важны как для имиджа предприятий, так и для развития потенциала сотрудников. Они всегда дают мощный импульс выйти из зоны комфорта, открывают возможности получения новых профессиональных навыков, знаний, обмена опытом с лучшими специалистами отрасли.

В этом году мы вновь собрали очень сильную и представительную команду. В нее вошли: сварщик Максим Олейников, водитель вилочного погрузчика Ильфат Халилов и водитель категории «С» Азат Гимадиев. Двое из ребят уже имеют опыт участия в «Алабуга Skills», и мы надеемся, что это поможет им лучше адаптироваться к сложнейшим конкурсным заданиям и показать максимально высокие результаты!

Желаю конкурсантам удачи и уверенности в своих силах. Мы болеем за вас и верим в нашу победу!»

Реклама. ООО «ФЛАМАКС»