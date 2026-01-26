В Менделеевском районе на фоне инцидента в лицее №37 усилят меры безопасности в школах

«Следите за психологическим состоянием детей и подростков, не пропустите тревожные сигналы», — обратился глава района Роберт Искандаров к родителям

Фото: Максим Платонов

В Менделеевском районе на фоне инцидента в лицее №37 усилят меры безопасности в школах. Об этом заявил глава муниципалитета Роберт Искандаров на внеочередном расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как сообщил Искандаров, он поручил актуализировать паспорта безопасности, проверить КПП и рамки, системы оповещения и запирающие устройства в классах. Помимо этого глава района раз в месяц будет встречаться для проведения советов профилактики с участием сотрудника ПДН.

— Следите за психологическим состоянием детей и подростков, не пропустите тревожные сигналы, — обратился Роберт Искандаров к родителям.

Напомним, что 22 января в лицее №37 Нижнекамска произошел инцидент с участием 13-летнего ученика: пдросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания. Позднее глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну. 26 января стало известно, что ей вручат полмиллиона рублей за героизм.



Наталья Жирнова