В Менделеевском районе на фоне инцидента в лицее №37 усилят меры безопасности в школах
«Следите за психологическим состоянием детей и подростков, не пропустите тревожные сигналы», — обратился глава района Роберт Искандаров к родителям
В Менделеевском районе на фоне инцидента в лицее №37 усилят меры безопасности в школах. Об этом заявил глава муниципалитета Роберт Искандаров на внеочередном расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Как сообщил Искандаров, он поручил актуализировать паспорта безопасности, проверить КПП и рамки, системы оповещения и запирающие устройства в классах. Помимо этого глава района раз в месяц будет встречаться для проведения советов профилактики с участием сотрудника ПДН.
— Следите за психологическим состоянием детей и подростков, не пропустите тревожные сигналы, — обратился Роберт Искандаров к родителям.
Напомним, что 22 января в лицее №37 Нижнекамска произошел инцидент с участием 13-летнего ученика: пдросток проник в учебное заведение с ножом и напал на сотрудницу, после чего разбрасывал петарды на этажах здания. Позднее глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев навестил в больнице технического сотрудника лицея №37 Алсу Шайхулловну. 26 января стало известно, что ей вручат полмиллиона рублей за героизм.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».