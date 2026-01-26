Цены на огурцы и водку в Татарстане продолжают расти

Фото: Мария Зверева

По данным Татарстанстата, за период с 12 по 19 января в республике наблюдается незначительное изменение цен на основные продовольственные товары.

Наиболее существенное подорожание зафиксировано среди овощей: огурцы выросли в цене на 15%, помидоры — на 7,1%, картофель — на 5,8%, капуста — на 6,9%. Также заметно подорожала водка (+2,09%). Среди мясных продуктов наблюдается незначительный рост цен: говядина подорожала на 0,27%, свинина — на 0,21%, баранина — на 0,30%. При этом стоимость куриного мяса немного снизилась (-0,7%).

Молочные продукты демонстрируют преимущественно умеренный рост цен. Так, молоко пастеризованное подорожало на 0,54%, ультрапастеризованное — на 0,1%. Стоимость сливочного масла, напротив, немного снизилась (-1,23%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Бакалейные товары показали разнонаправленную динамику. Выросла стоимость хлеба (+0,75%), муки (+0,78%), печенья (+1,07%). При этом цены на рис снизились на 2,44%, гречневая крупа — на 1,9%. Яйца и сахар показали незначительное изменение цен: яйца подорожали на 1,16%, сахар незначительно подешевел (-0,27%).

Напомним, что, по данным Татарстанстата, в начале 2026 года в республике был отмечен рост стоимости водки — с 767,25 до 846,95 рубля за литр, а огурцы также были самой быстрорастущей позицией в разделе овощей в статистике — до 206,68 рубля за килограмм.



Наталья Жирнова