В 2026 году на строительство жилья по соципотеке в Казани направят 6,8 млрд рублей

Планируется ввести в эксплуатацию восемь домов на 1,9 тыс. квартир в жилых районах «Гаилэ» и «Салават купере»

В 2026 году на строительство жилья по соципотеке в Казани направят 6,8 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе «делового понедельника».

В этом году планируется ввести в эксплуатацию восемь домов на 1,9 тыс. квартир в жилых районах «Гаилэ» и «Салават купере». Согласно презентации, на эти цели направят 6,8 млрд рублей.

Еще 3,1 млрд рублей выделят на строительство и реконструкцию таких объектов, как спорткомплекс и плодопитомник в жилом массиве Мирный, центр спорта «Физра» и жилищный комплекс «Аграрная».

Капитальный ремонт обойдется в 724 млн рублей. Работы будут вести в ЖК «Лазурные небеса» и на других объектах.

Кроме того, в этом году должно завершиться строительство компенсационного жилья на ул. Аграрной для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина». Оно было начато в 2025-м, по итогам года объем принятых работ составил 794 млн рублей.

Напомним, ремонт ЖК «Лазурные небеса», пострадавшего в декабре 2024 года из-за атаки беспилотников, обойдется в 495 млн рублей. Сложность заключается в необходимости демонтажа фасада здания, являющегося внешней стеной жилых квартир. При этом имущество жильцов во время работ будет оставаться внутри.

