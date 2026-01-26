«Рубин» объявил состав на контрольный матч с македонской «Стругой»

Первый зимний сбор в Турции для казанцев завершится встречей с одним из лидеров чемпионата Северной Македонии

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на контрольный матч с македонской «Стругой» в рамках первого зимнего сбора в Турции. Встреча стартует в 11.30 по московскому времени.

Встреча станет заключительной для «Рубина» на первом сборе в Турции в январе.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Рожков, Вуячич, Тесленко, Арройо — Иванов, Кузяев, Васильев, Ходжа — Шабанхаджай, Моторин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире трансляцию матча покажут в соцсетях казанского клуба.

В прошлом году на зимнем турецком сборе «Рубин» обыграл «Стругу» со счетом 1:0. Тогда казанской командой руководил Рашид Рахимов.

Ранее на сборе в Белеке «Рубин» обыграл сербскую ИМТ со счетом 3:1 — это был дебютный матч под руководством испанца Франка Артиги.

Зульфат Шафигуллин