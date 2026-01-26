Минпросвещения собирается приравнять ГДЗ и слитые ответы ЕГЭ/ОГЭ к рецептам наркотиков
Эксперты считают, что такая практика затруднит подготовку учеников, поскольку лишит их доступа к примерам предыдущих вариантов тестов и задач
Минпросвещения России планирует ввести запрет на размещение в интернете готовых домашних заданий (ГДЗ), а также ответов на задания ЕГЭ, ОГЭ и Всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ). Проект поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает внесение указанных категорий информации в список запрещенных к публикации материалов, сообщает «Ъ».
Предложенные изменения предполагают включение в единый реестр запрещенной информации сведений о вариантах решений учебных заданий, публикуемых на специализированных ресурсах, включая задания прошлых лет. За нарушение требований последует незамедлительная блокировка соответствующего сайта.
Цель нововведений заключается в повышении качества образовательного процесса путем стимулирования самостоятельного освоения материала учащимися, исключения массового списывания и укрепления принципов академической честности.
Однако специалисты высказывают опасения, что эта мера негативно скажется на подготовке школьников к выпускным экзаменам и олимпиадам, поскольку лишит их доступа к примерам предыдущих вариантов тестов и задач. Эксперты предупреждают, что такая практика затрудняет подготовку учеников и создает препятствия для качественной подготовки педагогов.
Ранее Рособрнадзор установил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году.
