«Нам своего мусора хватает»: Ильсур Метшин раскритиковал районы, которые везут мусор на казанский полигон

«Мы наказаны за то, что у нас полигоны соответствуют всем стандартам. Но мы делали это не для того, чтобы к нам везли Лаишево, Зеленый Дол, Пестрецы, Высокая гора», — заявил он

Фото: Мария Зверева

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал районы, которые везут мусор на полигон города. Он обратил внимание на эту проблему сегодня в ходе «делового понедельника».

Как сообщил глава УК ПЖКХ Евгений Чекашов, отходы в Казань везут Зеленодольск, Высокая Гора, Пестрецы, Лаишево. «В этих районах своих полигонов нет, они отработали срок. Этим они (власти районов, - прим. ред.) не занимались», — сообщил докладчик.



— Ключевое в вашем ответе было: «Они не занимались». Мы наказаны за то, что постоянно этим вопросом занимались и у нас полигоны соответствуют всем стандартам. Но мы делали это не для того, чтобы к нам везли [отходы] Лаишево, Зеленый Дол, Пестрецы, Высокая Гора, — заявил Ильсур Метшин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, это увеличивает и так растущую нагрузку на город. Он напомнил, что за год объем вывозимого из Казани мусора вырос на 10%. «Не хватало еще их мусор [собирать]», — заявил Метшин.



— Они не занимались [этим вопросом] пять лет назад, три года назад и в этом году не занимаются. А мы спокойно относимся к тому, что они везут к нам весь мусор. <...> Если сейчас мы этот вопрос не обострим, они и сейчас будут везти, и через пять лет, — сказал мэр Казани.

Он призвал подготовить соответствующие обращения к правительству Татарстана и раису республики.

Напомним, в конце прошлого года власти Казани приняли решение о расширении мусорного полигона «Восточный». Параллельно с заполнением существующих площадей начнется строительство третьего этапа объекта. При этом Метшин обратил внимание на необходимость снижения объема отходов и развития культуры сортировки мусора.

Галия Гарифуллина