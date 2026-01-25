НСФР предложил изменить законопроект о банковских картах
Речь идет о норме, позволяющей ЦБ устанавливать срок действия карт
Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил исключить из законопроекта о противодействии мошенничеству норму, предоставляющую Банку России право устанавливать срок действия банковских карт, сообщает «Коммерсантъ».
В НСФР указали, что срок действия карт определяется условиями договора между банком и клиентом. Наделение регулятора такими полномочиями в совете считают вмешательством в гражданско-правовые отношения.
Ранее «Реальное время» писало, что единый QR-код станет обязательным инструментом банковских переводов с начала осени.
