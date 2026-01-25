Единый QR-код станет обязательным инструментом банковских переводов с начала осени

Это решение направлено на снижение расходов малого и среднего бизнеса на обслуживание операций

Фото: Михаил Захаров

Центральный Банк сообщил, что введение единого стандарта QR-платежей упростит систему безналичных расчетов. Теперь клиенты смогут оплачивать товары и услуги любым удобным способом без привязки к конкретной банковской карте или сервису, пишет ТАСС.

По мнению регулятора, нововведение повысит конкуренцию среди платежных сервисов и снизит расходы торговых организаций, особенно малых и средних компаний, за счет оптимизации стоимости обслуживания транзакций.

Ранее «Реальное время» писало, что россияне стали реже расплачиваться за товары банковскими картами.



Ариана Ранцева