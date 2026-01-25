Louis Vuitton зарегистрировал два товарных знака в России

Роспатент оформил регистрацию логотипа Les Gastons Vuitton и названия Heures D'absence

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака. Речь идет о логотипе коллекции Les Gastons Vuitton, а также о названии Heures D'absence, предназначенном для ювелирных изделий и аксессуаров, пишет ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в октябре 2025 года из Франции от компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Регистрация товарных знаков была завершена в январе 2026 года. Срок действия исключительных прав установлен до 1 октября 2035 года.

Согласно материалам ведомства, товарные знаки зарегистрированы по классам №9 и №14 Международной классификации товаров и услуг. Эти классы включают оптические изделия для взрослых и детей, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также изделия из благородных металлов или с их покрытием, в том числе ювелирные изделия, бижутерию, часы и их составные части.

Французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) объявил об уходе с российского рынка 7 марта 2022 года. В рамках этого решения были закрыты, в частности, магазины косметической сети Sephora.

11 июля было сообщено о продаже российского подразделения Sephora его генеральному директору Евгению Дроздову. 10 октября магазины возобновили работу под брендом «Иль де Ботэ» — так ранее называлась российская сеть, приобретенная LVMH в 2016 году.

Ариана Ранцева