Большунов пропустит командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

По словам тренера, пропуск связан с состоянием спортсмена

Фото: Артем Дергунов

Олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Татарстанский лыжник отсутствует в стартовом протоколе заключительной гонки соревнований.

По словам тренера сборной России Юрия Бородавко, пропуск старта связан с состоянием Большунова. Лыжник не готов принять участие в гонке в воскресенье.

За сборную Татарстана в командном спринте побегут пять лыжников: Сергей Ардашев, Никита Горбунов, Владислав Афанасьев, Радим Васильев и Виктор Иванов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На этапе Кубка России в Сыктывкаре Большунов занял четвертое место в «разделке» на 15 км и проиграл в четвертьфинале спринта. Командный спринт станет закрывающим данные соревнования.

Ранее Большунов выиграл две гонки из трех на этапе Кубка России в Казани. Олимпийский чемпион второй сезон выступает на российских соревнованиях за сборную Татарстана.

Зульфат Шафигуллин