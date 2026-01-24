Рейс с застрявшими на Кубе россиянами вылетит вечером в субботу, сообщили в РСТ
Больше 100 туристов застряли на Кубе из-за того, что авиакомпании Conviasa перенесла рейс
Рейс с Кубы авиакомпании Conviasa, который не вылетел 23 января, должен вылететь вечером 24 января в 18:00 по местному времени. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, чьи слова приводит РИА «Новости».
Ранее в соцсетях сообщали, что больше 100 туристов застряли на Кубе из-за того, что авиакомпании Conviasa перенесла рейс. Позже Абдюханов подтвердил, что фирма сообщила российским туроператорам о сорванном рейсе.
— По предварительной информации, вылет воздушного судна запланирован на сегодня в 18.00 по местному времени, — сказал он, добавив, что туроператоры заранее организуют трансфер туристов из отелей в аэропорт.
Из-за случившегося путешественникам продлили проживание в отелях. Туроператоры постоянно держат связь с туристами из России и контролируют ситуацию, резюмировал руководитель пресс-службы РСТ.
Ранее сообщалось, что Казань попала в топ туристических направлений на 2026 год.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».