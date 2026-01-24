В Татарстане экспорт продукции АПК превысил 500 млн долларов в 2025 году

Значимая доля в структуре экспорта пришлась на масложировую продукцию

Фото: Алексей Вангаев

В 2025 году Татарстан экспортировал продукцию агрокомплекса более чем на 500 млн долларов. Такие данные озвучил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов. Для сравнения: в 2024-м объем экспорта составлял 460 млн долларов, а в 2023-м — 457,6 млн долларов.

— Больше 500 млн долларов у нас экспорт в целом, — цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, значимая доля в структуре экспорта пришлась на масложировую продукцию (67,9%).

Гайнуллов также подчеркнул, что в республике перевыполнили план по экспорту на 2025 год (цель ставили в 445 млн долларов).

Он добавил, что 2026-м в Татарстане планируют экспортировать продукции АПК в 482 млн долларов.

Никита Егоров