Вильфанд сообщил, что морозы в Поволжье сохранятся до 26 января включительно

Температура будет на 10–15 градусов ниже нормы

Фото: Динар Фатыхов

На Волге до понедельника, 26 января, включительно сохранятся 30-градусные морозы. Причем температурные показатели будут на 10–15 градусов ниже нормы для этих чисел января, сказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит «Интерфакс».

— На Волге в ближайшие три дня температура будет на 10–15 градусов ниже нормы, и на севере и юге (федерального округа, — прим. ИФ) температура будет -27…-33 градуса, — сказал синоптик.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра Татарстана, 24—25 января в республике днем ожидается от -18 до -24 градусов, а в предстоящую ночь морозы усилятся до -25..-30 градусов, местами похолодает до -35 градусов.

— В понедельник, 26 января, в Татарстане сохранится сухая морозная погода с минимальными температурами ночью -23..-28 градусов, местами до -32 градусов, максимальными днем -12..-17 градусов, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом Вильфанд подчеркнул, что морозы в ближайшие дни не покинут и центр европейской России. Так, в Костромской, Ярославской, Тверской областях температура будет колебаться от -20 до -25 градусов, а в Московской и Владимирской областях столбики термометров опустятся до -26… -28 градусов, в Тамбовской и Рязанской областях — до -29 градусов.

Ранее сообщалось, что накануне в Казани в четырех домах по ул. Павлюхина, Роторной и Достоевского понизили температуру батарей.



Никита Егоров